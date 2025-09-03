Взрывы в Киеве: что в КГВА сообщили об атаке РФ
Взрывы в Киеве сегодня утром, 3 сентября, стали следствием атаки РФ.
Взрывы в Киеве сегодня, 3 сентября: что известно
Взрывы в Киеве сегодня, 3 сентября, прогремели после пяти утра.
Руководитель городской военной администрации Тимур Ткаченко тогда предупредил, что в городе работают силы противовоздушной обороны и призвал людей оставаться в укрытиях до отбоя.
Больше подробностей об утренних взрывах в Киеве пока не поступало.
Напомним, что после полуночи глава КГВА отмечал, что в Деснянском районе зафиксировали падение беспилотника.
По предварительным данным, обошлось без пожара и разрушений.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 288-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Тимур Ткаченко