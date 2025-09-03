Вибухи в Києві: що в КМВА повідомили про атаку РФ
Вибухи в Києві сьогодні вранці, 3 вересня, стали наслідком атаки РФ.
Вибухи в Києві сьогодні, 3 вересня: що відомо
Вибухи в Києві сьогодні, 3 вересня, прогриміли після п’ятої ранку.
Керівник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко тоді попередив, що в місті працюють сили протиповітряної оборони, та закликав людей залишатися в укриттях до відбою.
Більше подробиць щодо ранкових вибухів у Києві поки не надходило.
Нагадаємо, що після опівночі очільник КМВА зазначав, що в Деснянському районі зафіксували падіння безпілотника.
За попередніми даними, минулося без пожежі та руйнувань.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Тимур Ткаченко