Гражданин Украины погиб в результате аварии электрического фуникулера в португальской столице Лиссабоне, которая произошла 3 сентября.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Гибель украинца в Лиссабоне в результате аварии фуникулера

В МИД отметили, что гражданин Украины 1971 года рождения погиб в Лиссабоне.

Однако других подробностей о личности этого человека не сообщается.

— Украинские дипломаты проинформировали родственников погибшего и выразили соболезнования, — говорится в сообщении.

По информации Министерства иностранных дел, глава МИД Андрей Сибига поручил дипломатическому представительству Украины в Португалии оказать родным погибшего всю необходимую консульскую поддержку.

В среду, 3 сентября, в португальской столице Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер Gloria, который врезался в здание на крутом повороте, в результате чего погибли 17 людей и пострадали еще 21 человек.

В результате аварии фуникулера в Лиссабоне объявили трехдневный траур. Среди пострадавших — граждане Португалии, Германии, Испании, Южной Кореи, Кабо-Верде, Канады, Италии, Франции, Швейцарии и Марокко.

В настоящее время начато расследование причин аварии в столице Португалии. Власти Лиссабона остановили работу других подъемников Bica и Lavra, а также фуникулера Graça, чтобы провести технические осмотры.

Источник : Суспільне

