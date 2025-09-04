Громадянин України загинув унаслідок аварії електричного фунікулера у португальській столиці Лісабоні, яка відбулася 3 вересня.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Загибель українця у Лісабоні внаслідок аварії фунікулера

У МЗС зазначили, що громадянин України 1971 року народження загинув у Лісабоні.

Зараз дивляться

Однак інших подробиць про особу цієї людини не повідомляється.

– Українські дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Міністерства закордонних справ, глава МЗС Андрій Сибіга доручив дипломатичному представництву України у Португалії надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку.

У середу, 3 вересня, у португальській столиці Лісабоні зійшов з рейок фунікулер Gloria, який врізався у будівлю на крутому повороті, внаслідок чого загинуло 17 людей та постраждала ще 21 особа.

Внаслідок аварії фунікулера у Лісабоні оголосили триденну жалобу. Серед постраждалих – громадяни Португалії, Німеччини, Іспанії, Південної Кореї, Кабо-Верде, Канади, Італії, Франції, Швейцарії та Марокко.

Наразі розпочато розслідування причин аварії у столиці Португалії. Влада Лісабону зупинила роботу інших підіймачів Bica та Lavra, а також фунікулера Graça, щоб провести технічні огляди.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.