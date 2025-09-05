В пятницу, 5 сентября, в Днепре на улице Ивана Эзау загорелось помещение на территории склада бывшего комбайнового завода.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Пожар в Днепре на территории комбайнового завода: что известно

Отмечается, что перед началом возгорания местные жители услышали сильный взрыв, после чего здание быстро охватил огонь.

Сейчас смотрят

Пламя сопровождал густой дым, который видно из разных районов города. Жители Днепра отмечают, что в воздухе чувствуется резкий запах горелой резины.

На месте работают экстренные службы.

Информации о пострадавших на момент публикации не было.

Медицинские бригады находятся в режиме ожидания поблизости. На месте дежурят также сотрудники полиции.

Из-за пожара перекрыли движение по улице Академика Белелюбского.

В Днепровском городском совете уточнили, что общественный транспорт курсирует по измененным маршрутам.

В частности, автобус №9 объезжает участок по схеме: улица Академика Белелюбского – улица Павлова – улица Набережная Заводская – проспект Свободы.

Трамвай №19 временно не останавливается на остановке ЦЕХ №3 по улице Академика Белелюбского.

— В департаменте транспорта сообщили, что восстановление обычного движения произойдет, когда полиция откроет движение, — говорится в сообщении.

Напомним, 2 сентября в Кривом Роге в результате пожара в пятиэтажном доме погибли двое детей. Еще трое детей и женщина были доставлены в больницу.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.