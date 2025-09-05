Взрывы в Днепре: оккупанты попали по предприятию, произошли пожары
Взрывы в Днепре прогремели во время дронной атаки российской армии на область.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Взрывы в Днепре 5 сентября: что известно
Взрывы в Днепре сегодня стали результатом попадания по промышленному объекту города.
На месте удара вспыхнули пожары, которые потушили пожарные.
Информация о возможных пострадавших и полном масштабе повреждений в настоящее время уточняется соответствующими службами.
Глава области также сообщил об успешной работе ПВО над Днепропетровской областью. Оборонцам удалось сбить 15 БПЛА.
Кроме того, враг нанес удар FPV-дроном по Покровской общине Никопольского района.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 290-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.