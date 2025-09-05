Взрывы в Днепре прогремели во время дронной атаки российской армии на область.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Взрывы в Днепре 5 сентября: что известно

Взрывы в Днепре сегодня стали результатом попадания по промышленному объекту города.

На месте удара вспыхнули пожары, которые потушили пожарные.

Информация о возможных пострадавших и полном масштабе повреждений в настоящее время уточняется соответствующими службами.

Глава области также сообщил об успешной работе ПВО над Днепропетровской областью. Оборонцам удалось сбить 15 БПЛА.

Кроме того, враг нанес удар FPV-дроном по Покровской общине Никопольского района.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 290-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

