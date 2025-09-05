У п’ятницю, 5 вересня, у Дніпрі на вулиці Івана Езау загорілося приміщення на території складу колишнього комбайнового заводу.

Про це повідомили місцеві Тelegram-канали.

Пожежа у Дніпрі на території комбайнового заводу: що відомо

Зазначається, що перед початком займання місцеві мешканці почули сильний вибух, після чого будівлю швидко охопив вогонь.

Полум’я супроводжував густий дим, який видно з різних районів міста. Жителі Дніпра зазначають, що у повітрі відчувається різкий запах горілої гуми.

На місці працюють екстрені служби.

Інформації щодо постраждалих на момент публікації не було.

Медичні бригади перебувають у режимі очікування поблизу. На місці чергують також співробітники поліції.

Через пожежу перекрили рух вулицею Академіка Белелюбського.

У Дніпровській міській раді уточнили, що громадський транспорт курсує за зміненими маршрутами.

Зокрема, автобус №9 об’їжджає ділянку за схемою: вулиця Академіка Белелюбського – вулиця Павлова – вулиця Набережна Заводська – проспект Свободи.

Трамвай №19 тимчасово не зупиняється на зупинці ЦЕХ №3 по вулиці Академіка Белелюбського.

– У департаменті транспорту повідомили – відновлення звичного руху відбудеться, коли поліція відкриє рух, — йдеться у дописі.

Нагадаємо, 2 вересня у Кривому Розі внаслідок пожежі у п’ятиповерховому будинку загинули двоє дітей. Ще троє дітей і жінка були доставлені до лікарні.

