В ночь на 5 сентября Россия ударными беспилотниками атаковала Днепр – в городе прогремела серия взрывов.

Ночью было шумно во временно оккупированном Луганске, где была атакована нефтебаза оккупантов. После атаки дронов был также поражен НПЗ врага в Рязанской области РФ.

Коалиция желающих призвала президента США Дональда Трампа за 48 часов собрать в Вашингтоне делегации европейских стран для создания рабочей группы по санкциям против России.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 5 сентября – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Днепре

В Днепре ночью во время воздушной тревоги прогремело несколько серий взрывов. Воздушные силы сообщали о том, что город атакуют вражеские беспилотники.

Мониторинговые каналы сообщали также, что в сторону города двигались не менее 17 БПЛА. В целом воздушная тревога в городе длилась 1,5 часа.

Поражены НПЗ в Луганске и Рязани

Вечером 4 сентября мощные взрывы прогремели во временно оккупированном Луганске. В результате атаки поражена российская нефтебаза в Луганске.

Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, после взрывов в южных кварталах города стало известно о поражении российской нефтебазы по адресу ул. Руднева, 60.

Он добавил, что “теперь точно ни бензина, ни дизельного топлива не будет в Луганске”.

Также ночью вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани в РФ. В социальных сетях очевидцы публикуют множество фото и видео с масштабным пожаром с места попадания дронов.

Трампу предложили создать группу для санкций против РФ

Представители Коалиции желающих предложили президенту США Дональду Трампу в течение 48 часов собрать в Вашингтоне делегатов европейских стран для создания рабочей группы по санкциям против России.

По данным Bild, во время телефонного разговора с Коалицией желающих Трамп обвинил страны ЕС в покупке российской нефти, которая поддерживает военную машину РФ.

Представители стран ЕС предложили Трампу в течение 48 часов направить делегатов в Вашингтон для создания рабочей группы по санкциям против России, однако неизвестно, согласился ли он.

В результате аварии на фуникулере в Лиссабоне погиб украинец

В результате аварии фуникулера Gloria в центре Лиссабона 3 сентября погиб гражданин Украины 1971 года рождения. Всего трагедия унесла жизни 17 человек, еще 21 человек получил ранения.

В МИД Украины заявили, что украинские дипломаты проинформировали родственников погибшего и выразили соболезнования.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 290-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

