Вибухи у Дніпрі пролунали під час дронової атаки російської армії на область.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Вибухи у Дніпрі 5 вересня: що відомо

Вибухи в Дніпрі сьогодні стали результатом влучання по промисловому об’єкту міста.

На місці удару спалахнули пожежі, до ліквідації яких оперативно стали вогнеборці.

Інформацію про постраждалих та масштаб пошкоджень наразі уточнюють оперативні служби.

Наразі відомо, що, поки гриміли вибухи у Дніпрі сьогодні вночі, силам протиповітряної оборони вдалося збили 15 безпілотників.

Крім того, ворог поцілив FPV-дроном по Покровській громаді Нікопольського району.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 290-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

