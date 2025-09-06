Ночью россияне с помощью дронов атаковали Синельниковский район Днепропетровской области. Вражеские БПЛА поразили Петропавловскую, Славянскую и Межевскую общины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Атака на Днепропетровскую область

Так, за ночь наши силы противовоздушной обороны в небе над Днепропетровской областью уничтожили семь беспилотников.

Враг обстреливал два района области.

По Никопольщине российские захватчики били из артиллерии и FPV-дронов. Под обстрелами оказались Никополь, Покровское и Червоногригоровская община.

По Синельниковскому району оккупанты били беспилотниками. Пострадал 40-летний мужчина — он будет лечиться дома. На месте ударов произошел пожар, повреждены три частных дома и машина скорой помощи.

По словам Сергея Лысака, в Покровской общине Синельниковского района из-под завалов частного дома спасатели извлекли тела трех человек — двух мужчин и женщины. Еще 1 сентября российский КАБ уничтожил этот дом.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 291-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сергей Лысак/Днепропетровская ОВА

