РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: постраждав чоловік, побило “швидку”
Уночі росіяни дронами атакували Синельниківщину Дніпропетровської області. Ворожі БпЛА влучили по Петропавлівській, Слов’янській і Межівській громадах.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Атака на Дніпропетровщину
Так, за ніч наші сили протиповітряної оборони в небі над Дніпропетровщиною знищили сім безпілотників.
Ворог обстрілював два райони області.
По Нікопольщині російські загарбники гатили з артилерії та FPV-дронами. Під обстрілами опинилися Нікополь, Покровське та Червоногригорівська громада.
По Синельниківському району окупанти били безпілотниками. Постраждав 40-річний чоловік – він лікуватиметься вдома. На місці ударів сталася пожежа, пошкоджені три приватні будинки й автівка швидкої допомоги.
За словами Сергія Лисака, у Покровській громаді Синельниківського району з-під завалів приватного будинку рятувальники дістали тіла трьох людей – двох чоловіків і жінки. Ще 1 вересня російський КАБ знищив цю оселю.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 291-шу добу.
Фото: Сергій Лисак/Дніпропетровська ОВА