Уночі росіяни дронами атакували Синельниківщину Дніпропетровської області. Ворожі БпЛА влучили по Петропавлівській, Слов’янській і Межівській громадах.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Дніпропетровщину

Так, за ніч наші сили протиповітряної оборони в небі над Дніпропетровщиною знищили сім безпілотників.

Зараз дивляться

Ворог обстрілював два райони області.

По Нікопольщині російські загарбники гатили з артилерії та FPV-дронами. Під обстрілами опинилися Нікополь, Покровське та Червоногригорівська громада.

По Синельниківському району окупанти били безпілотниками. Постраждав 40-річний чоловік – він лікуватиметься вдома. На місці ударів сталася пожежа, пошкоджені три приватні будинки й автівка швидкої допомоги.

За словами Сергія Лисака, у Покровській громаді Синельниківського району з-під завалів приватного будинку рятувальники дістали тіла трьох людей – двох чоловіків і жінки. Ще 1 вересня російський КАБ знищив цю оселю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 291-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Лисак/Дніпропетровська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.