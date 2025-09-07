Взрывы в Броварах: в результате атаки ранена 18-летняя девушка
Во время массированной атаки российских дронов и ракет на Киевскую область ночью 7 сентября взрывы раздавались в Броварах, Бучанском и Фастовском районах.
Последствия взрывов в Броварах сегодня, 7 сентября
По информации главы Киевской ОВА Николая Калашника, в результате атаки вражеских дронов в Броварах ранение ноги получила девушка 18 лет.
Сейчас она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Мэр Броваров Игорь Сапожко уточнил, что у пострадавшей забойная рана голени.
— Информация о значительных повреждениях имущества пока не поступала, — добавил он.
Кроме того, в Броварском районе поврежден частный дом и складские помещения.
В Бучанском — повреждены два частных дома.
А в Фастовском районе — частный дом и конюшня, где погибли семь лошадей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 292-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.