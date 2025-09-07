Вибухи в Броварах: внаслідок атаки поранено 18-річну дівчину
Під час масованої атаки російських дронів та ракет на Київську область вночі 7 вересня вибухи лунали в Броварах, Бучанському та Фастівському районах.
Наслідки вибухів у Броварах сьогодні, 7 вересня
За інформацією керівнка Київської ОВА Миколи Калашника, внаслідок атаки ворожих дронів у Броварах поранення ноги дістала дівчина 18 років.
Наразі вона госпіталізована до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.
Мер Броварів Ігор Сапожко уточнив, що у постраждалої забійна рана гомілки.
– Інформація про значні пошкодження майна поки не надходила, – додав він.
Крім того, у Броварському районі пошкоджено приватний будинок та складські приміщення.
У Бучанському – пошкоджено два приватні будинки.
А у Фастівському районі – приватний будинок та стайню, де загинуло семеро коней.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.
