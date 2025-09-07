Під час масованої атаки російських дронів та ракет на Київську область вночі 7 вересня вибухи лунали в Броварах, Бучанському та Фастівському районах.

Наслідки вибухів у Броварах сьогодні, 7 вересня

За інформацією керівнка Київської ОВА Миколи Калашника, внаслідок атаки ворожих дронів у Броварах поранення ноги дістала дівчина 18 років.

Наразі вона госпіталізована до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.

Зараз дивляться

Мер Броварів Ігор Сапожко уточнив, що у постраждалої забійна рана гомілки.

– Інформація про значні пошкодження майна поки не надходила, – додав він.

Крім того, у Броварському районі пошкоджено приватний будинок та складські приміщення.

У Бучанському – пошкоджено два приватні будинки.

А у Фастівському районі – приватний будинок та стайню, де загинуло семеро коней.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.