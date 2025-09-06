Вибухи у Харкові 7 вересня: що відомо та які наслідки
Потужні вибухи у Харкові прогриміли у ніч на неділю, 7 вересня, коли було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу ударних дронів.
Вибухи у Харкові – які наслідки 7 вересня
Інформацію про нічні вибухи у Харкові повідомили українські журналісти з місця події.
Згодом керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що у небі над Харковом зафіксовано ворожий дрон.
Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворожих безпілотників у Харківській області.
Ввечері у середу, 3 вересня, Росія завдала удару дроном Молния по території навчального закладу у Салтівському районі Харкова, повідомляв міський глава Ігор Терехов.
За його словами, обійшлося без постраждалих і загиблих унаслідок російської атаки, однак у навчальному закладі вибито 18 вікон і пошкоджено паркан.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.