Потужні вибухи у Харкові прогриміли у ніч на неділю, 7 вересня, коли було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу ударних дронів.

Вибухи у Харкові – які наслідки 7 вересня

Інформацію про нічні вибухи у Харкові повідомили українські журналісти з місця події.

Згодом керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що у небі над Харковом зафіксовано ворожий дрон.

Зараз дивляться

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворожих безпілотників у Харківській області.

Ввечері у середу, 3 вересня, Росія завдала удару дроном Молния по території навчального закладу у Салтівському районі Харкова, повідомляв міський глава Ігор Терехов.

За його словами, обійшлося без постраждалих і загиблих унаслідок російської атаки, однак у навчальному закладі вибито 18 вікон і пошкоджено паркан.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.