У школу та житловий будинок сталося влучання під час серії вибухів у Краматорську сьогодні, 9 вересня.

Про це повідомили у міській раді.

Вибухи у Краматорську сьогодні: що відомо

За офіційною інформацією, вибухи у Краматорську 9 вересня лунали зранку та вночі. Зокрема, вранці 9 вересня Краматорськ тричі зазнав ворожих атак.

Зараз дивляться

Обстріли почалися о 8:10, коли сталося влучання поряд із багатоповерхівкою.

О 8:42 зафіксовано ще один вибух — цього разу ударний безпілотник вдарив по житловому будинку.

О 09:42 відбувся повторний обстріл міста – під час вибухів у Краматорську російських дрон вгатив по школі.

–  Встановлюємо наслідки, працюють всі відповідні служби, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вночі 9 вересня, з 00:00 по 00:20, Краматорська громада також зазнала обстрілу.

За попередніми даними, російські війська використали вісім ударних безпілотників Герань-2. Сім із них вдарили поза межами міста, а один — в складське приміщення.

На щастя, жертв немає, проте ситуація залишається напруженою. Місцева влада закликає жителів бути обережними та дотримуватися заходів безпеки.

Читайте також
Вибухи у Краматорську: ворожі дрони поцілили у лікарняне містечко, є поранений
Вибухи у Краматорську: що сталося сьогодні 27 серпня 2025

Фото: Краматорська міська рада

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніВибухКраматорськ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.