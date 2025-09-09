Вибухи у Краматорську: РФ вгатила по школі та багатоповерхівці
У школу та житловий будинок сталося влучання під час серії вибухів у Краматорську сьогодні, 9 вересня.
Про це повідомили у міській раді.
Вибухи у Краматорську сьогодні: що відомо
За офіційною інформацією, вибухи у Краматорську 9 вересня лунали зранку та вночі. Зокрема, вранці 9 вересня Краматорськ тричі зазнав ворожих атак.
Обстріли почалися о 8:10, коли сталося влучання поряд із багатоповерхівкою.
О 8:42 зафіксовано ще один вибух — цього разу ударний безпілотник вдарив по житловому будинку.
О 09:42 відбувся повторний обстріл міста – під час вибухів у Краматорську російських дрон вгатив по школі.
– Встановлюємо наслідки, працюють всі відповідні служби, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вночі 9 вересня, з 00:00 по 00:20, Краматорська громада також зазнала обстрілу.
За попередніми даними, російські війська використали вісім ударних безпілотників Герань-2. Сім із них вдарили поза межами міста, а один — в складське приміщення.
На щастя, жертв немає, проте ситуація залишається напруженою. Місцева влада закликає жителів бути обережними та дотримуватися заходів безпеки.
Фото: Краматорська міська рада