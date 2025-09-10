Около шести утра 10 сентября было зафиксировано землетрясение на Прикарпатье магнитудой 2,7.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля, передает Укринформ.

Землетрясение на Прикарпатье 10 сентября: что известно

Источник землетрясения находится в Верхнянской общине Калушского района Ивано-Франковской области на глубине 10 км.

Землетрясение сегодня относят к неощутимым, что означает отсутствие угрозы для населения и инфраструктуры.

Как отметили в главном центре, землетрясение на Прикарпатье не представляет опасности из-за своей низкой магнитуды.

По классификации сейсмологов, подземные толчки такой силы обычно не ощущаются людьми и не вызывают повреждений.

Напомним, что в последний раз землетрясение в западных областях Украины регистрировали 29 июля в Черновицкой области.

Его мощность составила 2,3 по шкале Рихтера.

Оно было зарегистрировано вблизи населенных пунктов Волока и Грушевка Черновицкого района на глубине двух км.

По классификации сейсмологов, это землетрясение также относилось к едва ощутимым и не представляло опасности для населения и инфраструктуры.

Подобные сейсмические события на западе Украины происходят периодически и обычно имеют низкую магнитуду.

