Близько шостої ранку 10 вересня було зафіксовано землетрус на Прикарпатті магнітудою 2,7.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, передає Укрінформ.

Землетрус на Прикарпатті 10 вересня: що відомо

Джерело поштовхів розташовувалося у Верхнянській громаді Калуського району Івано-Франківської області на глибині 10 км.

Землетрус сьогодні зараховують до невідчутних, що означає відсутність загрози для населення та інфраструктури.

Як зазначили в головному центрі, землетрус на Прикарпатті не становить небезпеки через свою низьку магнітуду.

За класифікацією сейсмологів, підземні поштовхи такої сили зазвичай не відчуваються людьми та не спричиняють пошкоджень.

Нагадаємо, що востаннє землетрус у західних областях України реєстрували 29 липня у Чернівецькій області.

Його потужність сягнула 2,3 за шкалою Ріхтера.

Він був зареєстрований поблизу населених пунктів Волока та Грушівка Чернівецького району на глибині 2 км.

За класифікацією сейсмологів, той землетрус також належав до ледве відчутних та не становив небезпеки для населення та інфраструктури.

Схожі сейсмічні події на заході України трапляються періодично та зазвичай мають низьку магнітуду.

