События ночи 10 сентября: массированная атака на Украину и сбивание дронов в Польше
Ночью 10 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами, а под утро запустила крылатые ракеты. Взрывы раздавались во многих городах.
В Польше сегодня также сбивали российские БпЛА, которые залетели в воздушное пространство, НАТО поднимало истребители, закрывали несколько аэропортов.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 10 сентября — в подборке Фактов ICTV.
- Польша применила оружие против российских дронов
- Взрывы в Виннице
- Последствия ночной атаки в Хмельницкой области
- Взрывы в Черкасской области
- Атака дронов на Луцк
- Атака на Львов
- Взрывы в Киеве и области
- Взрывы в Житомире
Польша применила оружие против российских дронов
Во время масштабной комбинированной атаки на Украину ночью 10 сентября несколько российских дронов залетели на территорию Польши.
Власти страны официально заявили о применении оружия для сбивания воздушных целей.
Из-за нарушения воздушного пространства страны вражескими объектами в небо поднимали истребители НАТО.
Также в Польше закрыли несколько аэропортов.
Взрывы в Виннице
Утром 10 сентября два громких взрыва прогремели в Виннице – российские ракеты попали в гражданские промышленные объекты.
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Представители местных властей пообещали вскоре предоставить более подробную информацию о последствиях ракетного удара по городу.
Последствия ночной атаки в Хмельницкой области
В Хмельницком районе в результате утренней атаки травмированы три человека.
Также разрушена швейная фабрика, повреждена автозаправка, транспорт, выбиты окна в окружающих домах.
По словам начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, объемы нанесенного ущерба устанавливаются, на месте работают все соответствующие службы.
Взрывы в Черкасской области
Во время массированной комбинированной атаки на Украину в небе над Черкасской областью были уничтожены две российские ракеты и десяток БПЛА.
Начальник ОВА Игорь Табурец сказал, что травмированных нет, однако есть последствия для инфраструктуры.
В частности, в Золотоношском районе взрывной волной частично разрушен хлев, погибли две коровы. Также повреждены окна и крыши в пяти домах и автомобиль.
В Звенигородском — выбило окна в пяти зданиях (жилых и хозяйственных), задело линию электропередач.
Атака дронов на Луцк
Вражеские БПЛА в течение ночи атаковали Луцк.
К счастью, обошлось без серьезных разрушений инфраструктуры, погибших и пострадавших.
Есть только сообщения от граждан об обнаруженных обломках Шахедов в отдельных локациях общины.
На месте работают соответствующие службы.
Атака на Львов
Сегодня ночью РФ атаковала Львов беспилотниками и ракетами, жертв и пострадавших нет.
Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий заверил, что по состоянию на утро системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.
— Это была очень сложная ночь. Спасибо за работу нашим воинам ПВО! – добавил он.
Взрывы в Киеве и области
Атака на Киев началась еще накануне вечером. В течение ночи и утра силы ПВО несколько раз сбивали вражеские беспилотники.
Громко было и в Киевской области, через которую дроны летели на столицу.
На данный момент нет информации о возможных последствиях.
Взрывы в Житомире
В Житомире под воздушной тревогой из-за угрозы российских ракет утром 10 сентября также раздавались взрывы.
В областной военной администрации ситуацию пока не комментировали.
Однако в Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении крылатых ракет через Житомир.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 295-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.