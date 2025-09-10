Ночью 10 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами, а под утро запустила крылатые ракеты. Взрывы раздавались во многих городах.

В Польше сегодня также сбивали российские БпЛА, которые залетели в воздушное пространство, НАТО поднимало истребители, закрывали несколько аэропортов.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 10 сентября — в подборке Фактов ICTV.

Польша применила оружие против российских дронов

Во время масштабной комбинированной атаки на Украину ночью 10 сентября несколько российских дронов залетели на территорию Польши.

Власти страны официально заявили о применении оружия для сбивания воздушных целей.

Из-за нарушения воздушного пространства страны вражескими объектами в небо поднимали истребители НАТО.

Также в Польше закрыли несколько аэропортов.

Взрывы в Виннице

Утром 10 сентября два громких взрыва прогремели в Виннице – российские ракеты попали в гражданские промышленные объекты.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Представители местных властей пообещали вскоре предоставить более подробную информацию о последствиях ракетного удара по городу.

Последствия ночной атаки в Хмельницкой области

В Хмельницком районе в результате утренней атаки травмированы три человека.

Также разрушена швейная фабрика, повреждена автозаправка, транспорт, выбиты окна в окружающих домах.

По словам начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, объемы нанесенного ущерба устанавливаются, на месте работают все соответствующие службы.

Взрывы в Черкасской области

Во время массированной комбинированной атаки на Украину в небе над Черкасской областью были уничтожены две российские ракеты и десяток БПЛА.

Начальник ОВА Игорь Табурец сказал, что травмированных нет, однако есть последствия для инфраструктуры.

В частности, в Золотоношском районе взрывной волной частично разрушен хлев, погибли две коровы. Также повреждены окна и крыши в пяти домах и автомобиль.

В Звенигородском — выбило окна в пяти зданиях (жилых и хозяйственных), задело линию электропередач.

Атака дронов на Луцк

Вражеские БПЛА в течение ночи атаковали Луцк.

К счастью, обошлось без серьезных разрушений инфраструктуры, погибших и пострадавших.

Есть только сообщения от граждан об обнаруженных обломках Шахедов в отдельных локациях общины.

На месте работают соответствующие службы.

Атака на Львов

Сегодня ночью РФ атаковала Львов беспилотниками и ракетами, жертв и пострадавших нет.

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий заверил, что по состоянию на утро системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

— Это была очень сложная ночь. Спасибо за работу нашим воинам ПВО! – добавил он.

Взрывы в Киеве и области

Атака на Киев началась еще накануне вечером. В течение ночи и утра силы ПВО несколько раз сбивали вражеские беспилотники.

Громко было и в Киевской области, через которую дроны летели на столицу.

На данный момент нет информации о возможных последствиях.

Взрывы в Житомире

В Житомире под воздушной тревогой из-за угрозы российских ракет утром 10 сентября также раздавались взрывы.

В областной военной администрации ситуацию пока не комментировали.

Однако в Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении крылатых ракет через Житомир.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 295-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

