Потужні вибухи у Києві пролунали у ніч на середу, 10 вересня. Російські війська знову намагалися атакувати столицю ударними дронами Shahed.

Вибухи у Києві 10 вересня – які наслідки

Сили протиповітряної оборони (ППО) працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом, підтвердила міська військова адміністрація.

– Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки, – йдеться у повідомленні.

Перед вибухами у Києві Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Крім столиці, ввечері 9 вересня пролунали потужні вибухи у Київській області, коли російські війська намагалися атакувати регіон ударними дронами Shahed.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 295-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

