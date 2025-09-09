Вибухи у Києві: столицю знову атакують ворожі БпЛА
Потужні вибухи у Києві пролунали у ніч на середу, 10 вересня. Російські війська знову намагалися атакувати столицю ударними дронами Shahed.
Вибухи у Києві 10 вересня – які наслідки
Сили протиповітряної оборони (ППО) працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом, підтвердила міська військова адміністрація.
– Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки, – йдеться у повідомленні.
Перед вибухами у Києві Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.
Крім столиці, ввечері 9 вересня пролунали потужні вибухи у Київській області, коли російські війська намагалися атакувати регіон ударними дронами Shahed.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 295-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.