Москва всегда испытывает пределы возможного и, если не сталкивается с сильной реакцией, остается на новом уровне эскалации.

Об этом после ночной атаки на Польшу сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаке на Польшу

По словам украинского президента, сегодня был еще один эскалационный шаг – российско-иранские Шахеды действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО.

– Не один Шахед, что можно было бы назвать случайностью, а по меньшей мере восемь ударных дронов, которые были нацелены в направлении Польши, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Сегодняшняя атака на Польшу, отмечает президент Украины, является крайне опасным прецедентом для Европы.

– Будут ли следующие шаги, полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий. Россияне должны ощутить последствия. Россия должна почувствовать, что войну нельзя расширять и придется заканчивать, – убежден глава государства.

Глава Украины продолжает: санкционная пауза длится слишком долго.

– Откладывание ограничений в отношении России и ее сообщников означает лишь увеличение жестокости ударов. Нужно достаточно оружия, чтобы сдержать Россию. Нужен сильный ответ, и это может быть только общий ответ всех партнеров: Украины, Польши, всех европейцев, Соединенных Штатов. Спасибо всем, кто помогает, – отметил Владимир Зеленский.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 295-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

