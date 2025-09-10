Москва завжди випробовує межі можливого і, якщо не натрапляє на сильну реакцію, залишається на новому рівні ескалації.

Про це після нічної атаки на Польщу повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаку на Польщу

За словами українського президента, сьогодні був ще один ескалаційний крок – російсько-іранські Шахеди діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО.

– Не один Шахед, що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше вісім ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі, – наголосив Володимир Зеленський.

Сьогоднішня атака на Польщу, наголошує президент України, є вкрай небезпечним прецедентом для Європи.

– Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь. Росіяни повинні відчути наслідки. Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати, – переконаний глава держави.

Очільник України продовжує: санкційна пауза триває надто довго.

– Відкладання обмежень щодо Росії та її спільників означає лише збільшення жорстокості ударів. Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію. Потрібна сильна відповідь, і це може бути тільки спільна відповідь усіх партнерів: України, Польщі, усіх європейців, Сполучених Штатів. Дякую всім, хто допомагає, – зазначив Володимир Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 295-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

