Ночью россияне атаковали Украину баллистической ракетой и 164 дронами.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась с 20:00 12 сентября.

С тех пор российские войска применили:

баллистическую ракету Искандер-М/KN-23;

Искандер-М/KN-23; 164 ударных БпЛА Shahed (около 90), Гербера и других типов (запущены из Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска).

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили (приглушили) 137 БпЛА.

Приземлили их на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БпЛА на девяти локациях, а также падение сбитых целей (обломков) в трех местах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 298-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

