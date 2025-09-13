Татьяна Забожко, выпускающий редактор
2 мин.
РФ атаковала Украину баллистическим Искандером и 164 дронами: сколько целей уничтожено
Ночью россияне атаковали Украину баллистической ракетой и 164 дронами.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину началась с 20:00 12 сентября.
С тех пор российские войска применили:
- баллистическую ракету Искандер-М/KN-23;
- 164 ударных БпЛА Shahed (около 90), Гербера и других типов (запущены из Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска).
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили (приглушили) 137 БпЛА.
Приземлили их на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.
Зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БпЛА на девяти локациях, а также падение сбитых целей (обломков) в трех местах.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 298-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Воздушные силы ВСУ
