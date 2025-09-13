Тетяна Забожко, випускова редакторка
РФ атакувала Україну балістичним Іскандером та 164 дронами: скільки цілей знищено
Уночі росіяни атакували Україну балістичною ракетою та 164 дронами.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну почалася ще з 20:00 12 вересня.
З того часу російські війська застосували:
- балістичну ракету Іскандер-М/KN-23;
- 164 ударні БпЛА Shahed (близько 90), Гербера та інших типів (запущені з Курська, Орла, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська).
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили (заглушили) 137 БпЛА.
Приземлили їх на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.
Зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) у трьох місцях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 298-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
