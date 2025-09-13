Уночі росіяни атакували Україну балістичною ракетою та 164 дронами.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася ще з 20:00 12 вересня.

З того часу російські війська застосували:

балістичну ракету Іскандер-М/KN-23;

Іскандер-М/KN-23; 164 ударні БпЛА Shahed (близько 90), Гербера та інших типів (запущені з Курська, Орла, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська).

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили (заглушили) 137 БпЛА.

Приземлили їх на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) у трьох місцях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 298-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

