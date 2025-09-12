ВСУ выбили российскую ДРГ из села Филия на административной границе Днепропетровской области
Батальон Шквал 425 отдельного штурмового полка Скала зачистил от российских оккупантов село Филия на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей.
Об этом в Telegram сообщает 425 отдельный штурмовой полк Скала.
Зачистка от ДРГ села Филия
Над селом Филия снова развевается украинский флаг.
Так, командир батальона Шквал с позывным Собор рассказал, что его бойцы получили задание зачистить населенный пункт Филия.
Работали две группы военных. Россияне, которые засели в селе, были забросаны гранатами, обстреляны с БПЛА.
— Мы свою работу выполнили. Село зачистили, соседей завели. Ребята проявили себя очень хорошо… Очень хорошо, когда развевается наш флаг. Мы показываем, что мы сила и что мы можем, — говорит военный Собор.
Во время возвращения с задания бойцы ВСУ вступили в контакт с противником — российский оккупант был ликвидирован.
8 сентября сообщалось, что бойцы полка Скала освободили от российского врага село Заречное, входящее в состав Лиманской городской общины Краматорского района в Донецкой области.
Фото: скриншот/425 ОШП Скеля