СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ затримала мобілізованого військовослужбовця, який, проходячи службу в роті ударних БпЛА на Східному фронті, шпигував для ворога.

Шпигун РФ у лавах ЗСУ: що відомо

Як повідомили в СБУ, агент ворога заздалегідь “зливав”окупантам інформацію про час, напрямки вильотів і орієнтовні цілі на передовій українських безпілотників.

Крім того, зрадник передавав інформацію про пункти постійної дислокації та бойові позиції бригади, в якій проходив службу.

– Ворог використовував ці розвіддані для превентивних ударів по українських дроноводах за допомогою далекобійної артилерії та авіабомб, – йдеться в повідомленні.

Як встановило розслідування, в момент ворожих атак агент отримував від ФСБ попереджувальну інформацію, щоб вийти із зони потенційного ураження.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він готувався до передання ворогу нових розвідданих.

За даними слідства, російським агентом виявився 26-річний житель Кропивницького, який після мобілізації до підрозділу безпілотних систем почав шукати в Telegram контакти з російською спецслужбою.

Згодом його завербувала ФСБ і запропонувала співпрацю в обмін на гроші.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

