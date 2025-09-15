Взрывы в Сумской области прогремели 14 сентября около 23:00 – РФ нанесла ракетный удар по одному из сельскохозяйственных предприятий.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

Последствия взрывов в Сумской области 14 сентября

По данным следствия, оккупанты двумя ракетами атаковали территорию сельскохозяйственного предприятия Боромлянской общины Ахтырского района Сумской области.

В результате взрывов ранены 12 человек, которые были задействованы в уборке урожая.

Также повреждено около 30 единиц сельскохозяйственной техники — тракторы и комбайны.

— Поздно вечером россияне нанесли ракетный удар по окраине села в Боромлянской общине. Целью врага стало мирное поле, где работала сельскохозяйственная техника. В результате атаки пострадали люди, которые собирали урожай, — уточнил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

По его данным, госпитализированы 11 раненых мужчин, один из них — в тяжелом состоянии.

Ахтырская окружная прокуратура проводит досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 300-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Прокуратура Сумщини

