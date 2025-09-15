Вибухи в Сумській області пролунали 14 вересня близько 23:00 – РФ завдала ракетного удару по одному із сільськогосподарських підприємств.

Про це повідомляє Прокуратура Сумської області.

Наслідки вибухів на Сумщині 14 вересня

За даними слідства, окупанти двома ракетами атакували територію сільськогосподарського підприємства Боромлянської громади Охтирського району Сумської області.

Внаслідок вибухів поранено 12 людей, які були залучені до збору урожаю.

Також пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки – трактори та комбайни.

– Пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по околиці села у Боромлянській громаді. Ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай, – уточнив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За його даними, госпіталізовано 11 поранених чоловіків, один із них – у тяжкому стані.

Охтирська окружна прокуратура проводить досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 300-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Прокуратура Сумщини

