На острове Хортица в Запорожье вспыхнул масштабный пожар, в результате чего возможны случаи задымления в районе жилой застройки областного центра.

Об этом сообщают Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Запорожский городской совет.

Пожар на острове Хортица в Запорожье — какие последствия

Как отметили в ГСЧС, на острове Хортица в Запорожье горела лесная подстилка, сухая трава и кустарники на значительной площади.

Рельеф острова затруднил проезд пожарной техники. Сильный ветер и жара также затруднили тушение возгорания.

По состоянию на 20:30, огонь удалось локализовать на площади около 4,5 гектара, сообщили в ГСЧС Украины.

В Запорожском городском совете предупредили, что из-за пожара на острове Хортица возможны случаи задымления в районе жилой застройки.

Специалисты советуют гражданам избегать пребывания в зоне задымления, особенно жителям с хроническими заболеваниями, пожилым людям, беременным и детям. Жителей Запорожья призывают закрыть окна в квартирах.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара на острове Хортица в Запорожье. К тушению привлечены 40 спасателей и девять единиц техники ГСЧС, а также дополнительные силы КП Водоканал и Крутояровского лесничества.

