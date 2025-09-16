На острове Хортица в Запорожье вспыхнул пожар: огонь охватил гектары территории
На острове Хортица в Запорожье вспыхнул масштабный пожар, в результате чего возможны случаи задымления в районе жилой застройки областного центра.
Об этом сообщают Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Запорожский городской совет.
Пожар на острове Хортица в Запорожье — какие последствия
Как отметили в ГСЧС, на острове Хортица в Запорожье горела лесная подстилка, сухая трава и кустарники на значительной площади.
Рельеф острова затруднил проезд пожарной техники. Сильный ветер и жара также затруднили тушение возгорания.
По состоянию на 20:30, огонь удалось локализовать на площади около 4,5 гектара, сообщили в ГСЧС Украины.
В Запорожском городском совете предупредили, что из-за пожара на острове Хортица возможны случаи задымления в районе жилой застройки.
Специалисты советуют гражданам избегать пребывания в зоне задымления, особенно жителям с хроническими заболеваниями, пожилым людям, беременным и детям. Жителей Запорожья призывают закрыть окна в квартирах.
В настоящее время продолжается ликвидация пожара на острове Хортица в Запорожье. К тушению привлечены 40 спасателей и девять единиц техники ГСЧС, а также дополнительные силы КП Водоканал и Крутояровского лесничества.