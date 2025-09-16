На заседании правительства приняли решение о выделении 630 млн грн из резервного фонда госбюджета на строительство защитных сооружений на подстанциях Запорожьеоблэнерго.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Выделение средств на защиту объектов Запорожьеоблэнерго

— Запорожье постоянно подвергается вражеским обстрелам. Но жизнь там должна продолжаться, поэтому мы работаем над защитой энергетической инфраструктуры, — пояснила глава правительства.

По ее словам, это критически важные объекты Запорожьеоблэнерго постоянно находятся под прицелом российских ракетных и артиллерийских ударов.

— Наша задача — обезопасить энергосистему, чтобы жители прифронтовых регионов имели свет и тепло зимой, даже несмотря на атаки россиян, — добавила Свириденко.

Ночью 16 сентября Россия нанесла удары по Запорожью из РСЗО Торнадо-С. На данный момент известно об одном погибшем и 20 раненых. Среди них – двое детей 4 и 17 лет.

Также в результате попадания разрушены частные дома и нежилые помещения, возникли масштабные пожары.

Кроме того, повреждены автомобили, выбиты окна и повреждены фасады зданий.

