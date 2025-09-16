На острові Хортиця у Запоріжжі спалахнула масштабна пожежа, внаслідок чого можливі випадки задимлення в районі житлової забудови обласного центру.

Про це повідомляють Державна служба з надзвичайних ситуацій та Запорізька міська рада.

Пожежа на острові Хортиця у Запоріжжі – які наслідки

Як зазначили у ДСНС, на острові Хортиця у Запоріжжі горіла лісова підстилка, суха трава та чагарники на значній площі.

Рельєф острова ускладнив проїзд пожежної техніки. Сильний вітер та спека також ускладнили гасіння загоряння.

Станом на 20:30, вогонь вдалося локалізувати на площі близько 4,5 гектарів, повідомили у ДСНС України.

У Запорізькій міській раді попередили, що через пожежу на острові Хортиця можливі випадки задимлення в районі житлової забудови.

Фахівці радять громадянам уникати перебування в зоні задимлення, особливо жителям з хронічними захворюваннями, людям похилого віку, вагітним і дітям. Мешканців Запоріжжі закликають зачинити вікна у квартирах.

Наразі триває ліквідація пожежі на острові Хортиця у Запоріжжі. До гасіння залучено 40 рятувальників та дев’ять одиниць техніки ДСНС, а також додаткові сили КП Водоканал та Крутоярівського лісництва.

