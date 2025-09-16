В Киевской области сотрудники ГБР задержали группу военнослужащих одной из частей по подозрению в хищении и незаконной продаже топлива.

Как работала схема сбыта топлива

По данным следствия, преступную схему разработал начальник службы горюче-смазочных материалов воинской части и привлек к ее реализации еще двух своих коллег.

Он не только завышал нормы расхода, но и фиктивно списывал топливо на транспортные расходы и генераторы, в результате чего якобы образовывались значительные излишки.

— Другие фигуранты сбывали эти излишки “налево”. Для конспирации они меняли номерные знаки на гражданских грузовиках, переодевали гражданских водителей в военную форму и предоставляли на КПП поддельные документы и таким образом вывозили топливо из части, — пояснили в ГБР.

На данный момент документально подтвержден сбыт более 27 тыс. л дизельного топлива общим весом 22,9 тонны.

Должностным лицам объявлено подозрение в присвоении военного имущества по предварительному сговору группой лиц, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УКУ). Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Кроме того, в рамках другого производства ГБР завершило расследование в отношении двух офицеров одной из воинских частей Киевской области, которые ежемесячно похищали около 15 тонн горюче-смазочных материалов, а затем сбывали.

В ходе обысков изъято более 5 тонн топлива (дизель, бензин А-95 и А-92), которые уже переданы для нужд ВСУ.

Источник : ГБР

