У Київській області працівники ДБР затримали групу військовослужбовців однієї з частин за підозрою у розкраданні та незаконному збуті пального.

Як працювала схема збуту пального

За даними слідства, злочинну схему розробив начальник служби пально-мастильних матеріалів військової частини та долучив до її реалізації ще двох своїх колег.

Він не тільки завищував норми витрат, а й фіктивно списував пальне на транспортні витрати та генератори, внаслідок чого нібито утворювались значні надлишки.

– Інші фігуранти збували ці надлишки “наліво”. Для конспірації вони змінювали номерні знаки на цивільних вантажівках, перевдягали цивільних водіїв у військову форму та надавали на КПП підроблені документи і таким чином вивозили пальне з частини, – пояснили в ДБР.

Наразі документально підтверджено збут понад 27 тис. л дизельного пального загальною вагою 22,9 тонни.

Посадовцям оголошено підозру у привласненні військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Крім того, у межах іншого провадження ДБР завершило розслідування щодо двох офіцерів однієї з військових частин Київщини, які щомісяця викрадали близько 15 тонн пально-мастильних матеріалів, а потім збували.

Під час обшуків вилучено понад 5 тонн пального (дизель, бензин А-95 та А-92), які вже передані на потреби ЗСУ.

Джерело : ДБР

