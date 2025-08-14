Укр Рус
Создал фиктивный КП для заработка на выплатах: ГБР разоблачило командира воинской части

Главное
  • Командир создал на бумаге командный пункт, на котором якобы дежурили 14 солдат.
  • Как работала схема фиктивного командного пункта.
  • Противоправная схема нанесла убытки более чем на 2 млн грн.
Обшук ДБР
Фото: ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей на Черниговщине и трем подчиненным ему офицерам. Они зарабатывали на незаконном оформлении выплат солдатам, которые якобы работали в вымышленном штабе.

Фиктивный КП для получения выплат: что известно

По данным следствия, в 2024 году командир создал на бумаге отдельный командный пункт, где якобы находились на дежурствах 14 военнослужащих.

На самом деле никаких обязанностей они не выполняли — почти год проводили время по своему усмотрению, но получали за это дополнительное денежное вознаграждение в размере 2 тыс. грн за каждый “наряд”.

После получения средств военные передавали часть денег командиру и его сообщникам.

Пятеро из этих военных выполняли для руководителя личные работы: ремонтировали его частную усадьбу, строили гостевой дом на том же участке и обустраивали принадлежащую его сыну квартиру.

Кроме того, командир способствовал уклонению от службы еще одному военному, который в рабочее время зарабатывал на ремонте автомобилей недалеко от части.

В результате противоправной схемы государство понесло убытки более чем на 2 млн грн.

Четверым офицерам сообщено о подозрении в преступлениях, совершенных в составе организованной группы.

Санкция ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, ст. 426-1 УК Украины — до 12 лет заключения.

ГБР приняло все необходимые меры для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба, судом наложены аресты на имущество фигурантов.

директор ДБР Олексій Сухачов

Источник: ГБР

