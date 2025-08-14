Создал фиктивный КП для заработка на выплатах: ГБР разоблачило командира воинской части

Главное Командир создал на бумаге командный пункт, на котором якобы дежурили 14 солдат.

Как работала схема фиктивного командного пункта.

Противоправная схема нанесла убытки более чем на 2 млн грн.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей на Черниговщине и трем подчиненным ему офицерам. Они зарабатывали на незаконном оформлении выплат солдатам, которые якобы работали в вымышленном штабе.

Фиктивный КП для получения выплат: что известно

По данным следствия, в 2024 году командир создал на бумаге отдельный командный пункт, где якобы находились на дежурствах 14 военнослужащих.

На самом деле никаких обязанностей они не выполняли — почти год проводили время по своему усмотрению, но получали за это дополнительное денежное вознаграждение в размере 2 тыс. грн за каждый “наряд”.

После получения средств военные передавали часть денег командиру и его сообщникам.

Пятеро из этих военных выполняли для руководителя личные работы: ремонтировали его частную усадьбу, строили гостевой дом на том же участке и обустраивали принадлежащую его сыну квартиру.

Кроме того, командир способствовал уклонению от службы еще одному военному, который в рабочее время зарабатывал на ремонте автомобилей недалеко от части.

В результате противоправной схемы государство понесло убытки более чем на 2 млн грн.

Четверым офицерам сообщено о подозрении в преступлениях, совершенных в составе организованной группы.

Санкция ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, ст. 426-1 УК Украины — до 12 лет заключения.

ГБР приняло все необходимые меры для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба, судом наложены аресты на имущество фигурантов.

Источник : ГБР

