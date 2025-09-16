Після вибухів у Сумах сьогодні, 16 вересня, частина міста тимчасово без світла.

Вибухи в Сумах сьогодні, 16 вересня: що відомо

Вибухи в Сумах сьогодні вночі гриміли, поки громаду російські окупанти атакували безпілотниками.

Під час обстрілу сталося два влучання. На щастя, уточнює керівник обласної військової адміністрації Олег Григоров, не в житловому секторі. Люди під час вибухів у Сумах 16 вересня не постраждали.

Один удар, продовжують у міській військовій адміністрації, прийшовся по складській будівлі, сталася пожежа.

Після другого влучання частина абонентів в одному з районів міста залишилася без світла.

Через перебої в електропостачанні з 02:50 16 вересня знеструмлено один із водозаборів міста.

Наразі воду до району, де немає світла, до десятої ранку подаватимуть за графіком з пониженим тиском.

Тим часом усі служби залучені до ліквідації наслідків вибухів у Сумах 16 вересня та якнайшвидшого відновлення світла.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 301-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

