Утром 17 сентября российская авиация атаковала село Ингулец Дарьевской общины Херсонского района. В результате попаданий КАБов есть раненые.

Атака на село Ингулец сегодня: что известно

Руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что утром российские оккупанты атаковали с авиации Ингулец Дарьевской общины.

По его словам, в результате попадания управляемой авиационной бомбы пострадали трое взрослых и ребенок. В момент удара российского КАБа они находились дома.

Сейчас смотрят

У женщин 69, 35 и 64 лет, а также трехлетней девочки диагностировали контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Все раненые госпитализированы в больницы в состоянии средней тяжести.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 302-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.