Ночью 17 сентября произошел ряд важных событий для Украины и мира

Враг снова атаковал украинскую инфраструктуру: из-за ударов по железной дороге задерживаются поезда Днепровского направления, в Смеле прогремела серия взрывов.

Кроме того, в Запорожье на острове Хортица вспыхнул масштабный пожар, а миссия МАГАТЭ сообщила об обстрелах вблизи Запорожской АЭС.

Подробнее об основных событиях ночи и утра 17 сентября – в подборке Фактов ICTV.

Задержки поездов из-за атаки на железную дорогу

Враг ночью снова атаковал железнодорожную инфраструктуру Украины.

В результате обесточивания на Днепровском направлении ожидаются задержки движения.

Председатель правления АО Укрзализныця Александр Перцовский сообщил, что уже известно о проблемах с поездами:

№86/72 Львов – Запорожье (до Павлограда),

№85/71 Запорожье, Павлоград – Львов,

№75 Киев – Кривой Рог,

№80 Львов – Днепр.

Перцовский добавил, что список может расшириться, поэтому пассажирам стоит следить за обновлениями на официальном сайте.

Для минимизации задержек на маршруты уже выехали резервные тепловозы и дополнительные локомотивные бригады.

Взрывы в Смеле

В ночь на 17 сентября около часа ночи в городе Смела Черкасской области прогремела серия взрывов.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что беспилотники сначала направлялись в сторону Чигирина и Каменки, после чего изменили курс на Смелу.

По данным местных жителей, было не менее шести мощных взрывов.

В 02:20 глава Черкасской ОГА Игорь Табурец подтвердил атаку дронами и наличие повреждений объектов критической инфраструктуры.

Пожар на острове Хортица в Запорожье

На территории запорожского острова Хортица возник крупный пожар.

Горела лесная подстилка, сухая трава и кустарники.

ГСЧС сообщила, что из-за сложного рельефа и сильного ветра тушение осложнилось.

По состоянию на 20:30 удалось локализовать возгорание на площади около 4,5 га.

Запорожский городской совет предупредил, что дым может распространяться в районы жилой застройки.

Жителям советуют держать окна закрытыми, особенно людям с хроническими заболеваниями, детям, беременным и пожилым.

Обстрелы вблизи Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ, работающая на Запорожской атомной электростанции, зафиксировала обстрелы рядом с площадкой.

Несколько артиллерийских снарядов разорвались примерно в 400 метрах от хранилищ дизельного топлива. Это вызвало пожары на прилегающей территории.

Наблюдатели сообщили, что в течение двух часов время от времени слышали взрывы, а из главного админздания видели дым.

Известно, что жертв и повреждений оборудования нет.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что в последнее время фиксируется рост военной активности вблизи других атомных станций Украины.

Взрывы в Кропивницком

Ночью 17 сентября во время массированной атаки дронов-камикадзе прогремели мощные взрывы в Кропивницком и прилегающих районах Кировоградской области.

Результатом ударов стало частичное отключение электроэнергии в областном центре и еще 44 населенных пунктах Александровской поселковой общины.

Зафиксировано повреждение нескольких частных домовладений, в местах попаданий возникли пожары, которые всю ночь тушили спасатели ГСЧС.

Кроме этого, из-за разрушения инфраструктуры остановилось движение поездов сразу по двум направлениям.

Известно, что люди во время обстрела не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 302-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

