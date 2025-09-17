События ночи 17 сентября: атака на инфраструктуру железной дороги, обстрелы возле ЗАЭС
Ночью 17 сентября произошел ряд важных событий для Украины и мира
Враг снова атаковал украинскую инфраструктуру: из-за ударов по железной дороге задерживаются поезда Днепровского направления, в Смеле прогремела серия взрывов.
Кроме того, в Запорожье на острове Хортица вспыхнул масштабный пожар, а миссия МАГАТЭ сообщила об обстрелах вблизи Запорожской АЭС.
Подробнее об основных событиях ночи и утра 17 сентября – в подборке Фактов ICTV.
- Задержки поездов из-за атаки на железную дорогу
- Взрывы в Смеле
- Пожар на острове Хортица в Запорожье
- Обстрелы вблизи Запорожской АЭС
- Взрывы в Кропивницком
Задержки поездов из-за атаки на железную дорогу
Враг ночью снова атаковал железнодорожную инфраструктуру Украины.
В результате обесточивания на Днепровском направлении ожидаются задержки движения.
Председатель правления АО Укрзализныця Александр Перцовский сообщил, что уже известно о проблемах с поездами:
- №86/72 Львов – Запорожье (до Павлограда),
- №85/71 Запорожье, Павлоград – Львов,
- №75 Киев – Кривой Рог,
- №80 Львов – Днепр.
Перцовский добавил, что список может расшириться, поэтому пассажирам стоит следить за обновлениями на официальном сайте.
Для минимизации задержек на маршруты уже выехали резервные тепловозы и дополнительные локомотивные бригады.
Взрывы в Смеле
В ночь на 17 сентября около часа ночи в городе Смела Черкасской области прогремела серия взрывов.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что беспилотники сначала направлялись в сторону Чигирина и Каменки, после чего изменили курс на Смелу.
По данным местных жителей, было не менее шести мощных взрывов.
В 02:20 глава Черкасской ОГА Игорь Табурец подтвердил атаку дронами и наличие повреждений объектов критической инфраструктуры.
Пожар на острове Хортица в Запорожье
На территории запорожского острова Хортица возник крупный пожар.
Горела лесная подстилка, сухая трава и кустарники.
ГСЧС сообщила, что из-за сложного рельефа и сильного ветра тушение осложнилось.
По состоянию на 20:30 удалось локализовать возгорание на площади около 4,5 га.
Запорожский городской совет предупредил, что дым может распространяться в районы жилой застройки.
Жителям советуют держать окна закрытыми, особенно людям с хроническими заболеваниями, детям, беременным и пожилым.
Обстрелы вблизи Запорожской АЭС
Миссия МАГАТЭ, работающая на Запорожской атомной электростанции, зафиксировала обстрелы рядом с площадкой.
Несколько артиллерийских снарядов разорвались примерно в 400 метрах от хранилищ дизельного топлива. Это вызвало пожары на прилегающей территории.
Наблюдатели сообщили, что в течение двух часов время от времени слышали взрывы, а из главного админздания видели дым.
Известно, что жертв и повреждений оборудования нет.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что в последнее время фиксируется рост военной активности вблизи других атомных станций Украины.
Взрывы в Кропивницком
Ночью 17 сентября во время массированной атаки дронов-камикадзе прогремели мощные взрывы в Кропивницком и прилегающих районах Кировоградской области.
Результатом ударов стало частичное отключение электроэнергии в областном центре и еще 44 населенных пунктах Александровской поселковой общины.
Зафиксировано повреждение нескольких частных домовладений, в местах попаданий возникли пожары, которые всю ночь тушили спасатели ГСЧС.
Кроме этого, из-за разрушения инфраструктуры остановилось движение поездов сразу по двум направлениям.
Известно, что люди во время обстрела не пострадали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 302-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.