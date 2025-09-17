Вранці 17 вересня російська авіація атакувала село Інгулець Дар’ївської громади Херсонського району. Внаслідок влучань КАБів є поранені.

Атака на село Ігнулець сьогодні: що відомо

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що вранці російські окупанти атакували з авіації Інгулець Дарʼївської громади.

За його словами, через влучання керованої авіаційної бомби постраждали троє дорослих та дитина. У момент удару російського КАБа вони перебували вдома.

У жінок 69, 35 та 64 років, а також трирічної дівчинки, діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Усіх поранених госпіталізовано до лікарень у стані середньої тяжкості.

