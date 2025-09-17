Ночная атака на Украину: РФ применила 172 БпЛА и две ракеты, в частности Искандер-М
У ніч проти 17 вересня РФ атакувала Україну 172-ма ударними дронами типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, а також балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 17 вересня: що відомо
Во время ночной атаки на Украину оккупанты запускали беспилотники из направлений Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ) и Чауди – ТОТ Крыма.
Более 100 из них – Shahed.
Силами авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ, беспилотных систем и мобильных огневых групп Сил обороны Украины удалось сбить/подавить 136 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.
Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксировано попадание ракет и 36 ударных БПЛА в 13 локациях.
Зокрема, пролунали вибухи у Кропивницькому.
Унаслідок масової атаки дронами без світла частково залишилися жителі обласного центру та 44-х населених пунктів, що входять до Олександрівської селищної громади.
О пожаре на объекте критической инфраструктуры стало известно и после серии взрывов в Смеле Черкасской области.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 302-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.