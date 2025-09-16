Половина здания Кабинета министров могла бы быть разрушена, если бы взорвалась ракета, которой российские войска атаковали Киев в ночь на 7 сентября.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Зеленский об ударе по Кабмину

— И спасибо, что эта ракета, которой они ударили, не взорвалась. Потому что если бы она взорвалась, думаю, что половина здания была бы разрушена, — сказал президент.

По его словам, в результате ракетного удара особенно пострадали кабинеты Министерства экономики, Министерства финансов, блок премьер-министра, а также место для проведения всех дипломатических встреч.

Президент убежден, что россияне хотят продолжать полномасштабную войну против Украины.

Именно поэтому они отложили предстоящие встречи по решениям и прекращению огня, обратил внимание Зеленский.

По его мнению, в любом случае этот шаг россиян совсем не свидетельствует о приближении прекращения огня.

— Я не знаю, что у них в головах. Это сложно понять, но мы должны признать: они не хотят мира. Это очевидно, — подчеркнул Зеленский.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что ракета Искандер, которой РФ ударила по зданию Кабмина ночью 7 сентября, содержала более 30 иностранных компонентов.

