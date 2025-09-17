Взрывы в Кропивницком: в районе массовые отключения света и задержка поездов
Мощные взрывы в Кропивницком и прилегающих районах Кировоградской области прогремели во время массированной атаки дронов-камикадзе.
Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
Взрывы в Кропивницком 17 сентября: что известно
Ночная атака привела к частичному отключению электроэнергии в самом Кропивницком и еще 44 населенных пунктах, входящих в Александровскую поселковую общину.
В результате обстрелов повреждены несколько частных домовладений в городе Александровке и на территории общины.
По словам Райковича, на местах ударов возникли пожары, ликвидация которых продолжалась всю ночь.
К тушению были привлечены подразделения ГСЧС.
Кроме того, по информации Одесского филиала АО Укрзализныця, из-за последствий взрывов остановлено движение поездов сразу по двум направлениям:
- Помощная – Кропивницкий – Знаменка – Пятихатки
- Фундуклеевка – Знаменка – Пятихатки
В настоящее время продолжается ликвидация последствий взрывов в Кропивницком районе и общине. По предварительным данным, среди гражданских жертв нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 302-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.