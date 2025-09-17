Потужні вибухи у Кропивницькому та прилеглих районах Кіровоградської області пролунали під час масованої атаки дронів-камікадзе.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Вибухи у Кропивницькому 17 вересня: що відомо

Нічна атака призвела до часткового знеструмлення самого Кропивницького та ще 44 населених пунктів, що входять до Олександрівської селищної громади.

Внаслідок обстрілів пошкоджено кілька приватних домоволодінь у місті Олександрівці та на території громади.

За словами Райковича, на місцях ударів виникли пожежі, ліквідація яких тривала всю ніч.

До гасіння було залучено підрозділи ДСНС.

Крім того, за інформацією Одеської філії АТ Укрзалізниця, через наслідки вибухів зупинено рух поїздів одразу на двох напрямках:

Помічна – Кропивницький – Знам’янка – П’ятихатки

Фундукліївка – Знам’янка – П’ятихатки

Наразі триває ліквідація наслідків вибухів у Кропивницькому районі та громаді. За попередніми даними, серед цивільних жертв немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 302-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

