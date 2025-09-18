Мощные взрывы в Киеве прогремели в ночь на пятницу 19 сентября. Столицу Украины атаковали вражеские беспилотники.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Взрывы в Киеве сегодня: что известно

Из-за взрывов в Киеве местных жителей призвали направляться к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги.

Силы ПВО сейчас работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей.

– Киев атакуют ударные БпЛА. В городе раздаются взрывы. Пожалуйста, будьте в укрытиях! – подчеркнул Ткаченко.

Как уточнил мэр столицы Виталий Кличко, по предварительным данным, зафиксировано падение и взрыв дрона в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место инцидента.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в направлении Киева двигаются ударные БПЛА.

