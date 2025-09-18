Потужні вибухи в Києві пролунали у ніч на п’ятницю 19 вересня. Столицю України атакували ворожі безпілотники.

Про це поінформував начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Вибухи в Києві сьогодні: що відомо

Через вибухи в Києві місцевих мешканців закликали прямувати до укриттів і перебувати там до завершення повітряної тривоги.

Зараз дивляться

Сили ППО зараз працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.

– Київ атакують ударні БпЛА. У місті лунають вибухи. Будь ласка, будьте в укриттях! – наголосив Ткаченко.

Як уточнив мер столиці Віталій Кличко, за попередніми даними, зафіксовано падіння та вибух дрона у Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце інциденту.

Водночас Тимур Ткаченко повідомляє про падіння уламків збитих дронів на кількох локаціях: зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі столиці. Є пошкодження тролейбусної мережі.

Попередньо постраждалих унаслідок вибухів у Києві немає.

Варто зазначити, що ввечері 18 вересня у Києві також оголошували повітряну тривогу. Тоді в столиці обмежили рух поїздів по “червоній” лінії метрополітену: станції Арсенальна та Хрещатик працювали лише в режимі укриття.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 304-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.