Вечером 21 сентября прогремели взрывы на Полтавщине – регион подвергся атаке вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание по гражданскому предприятию и падение дрона на открытой территории.

Об этом заявил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

Взрывы в Полтавской области 21 сентября: какие последствия

— Сегодня вечером Полтавщина подверглась атаке вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание по территории одного из предприятий в Полтавском районе, в результате чего возник пожар, который локализовали подразделения ГСЧС, — рассказал глава ОВА.

Он добавил, что также произошло падение беспилотника на открытой территории в Миргородском районе.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, сегодня Нежин подвергся новому виду атаки – российские войска сбросили на город с дронов взрывчатку.

По словам городского головы Александра Кодолы, люди не пострадали. Обошлось без разрушений.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 306-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

