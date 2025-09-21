Взрывы на Полтавщине 21 сентября: дрон попал в предприятие, вспыхнул пожар
Вечером 21 сентября прогремели взрывы на Полтавщине – регион подвергся атаке вражеских беспилотников.
Зафиксировано попадание по гражданскому предприятию и падение дрона на открытой территории.
Об этом заявил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.
Взрывы в Полтавской области 21 сентября: какие последствия
— Сегодня вечером Полтавщина подверглась атаке вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание по территории одного из предприятий в Полтавском районе, в результате чего возник пожар, который локализовали подразделения ГСЧС, — рассказал глава ОВА.
Он добавил, что также произошло падение беспилотника на открытой территории в Миргородском районе.
В обоих случаях обошлось без пострадавших.
Напомним, сегодня Нежин подвергся новому виду атаки – российские войска сбросили на город с дронов взрывчатку.
По словам городского головы Александра Кодолы, люди не пострадали. Обошлось без разрушений.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 306-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.