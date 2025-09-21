Увечері 21 вересня пролунали вибухи на Полтавщині – регіон перебував під атакою ворожих безпілотників.

Зафіксоване влучання по цивільному підприємству та падіння дрона на відкритій території.

Про це заявив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Вибухи на Полтавщині 21 вересня: які наслідки

– Сьогодні ввечері Полтавщина перебувала під атакою ворожих БпЛА. Зафіксоване влучання по території одного з підприємств у Полтавському районі, внаслідок чого виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС, – розповів очільник ОВА.

Він додав, що також відбулося падіння безпілотника на відкритій території у Миргородському районі.

В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні Ніжин зазнав нового виду атаки – російські війська скинули на місто з дронів вибухівку.

За словами міського голови Олександра Кодоли, люди не постраждали. Обійшлося без руйнувань.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 306-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

