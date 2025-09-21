Вечером 21 сентября в районе санатория Форос на территории временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы, есть погибшие и раненые. Объект традиционно связывают с ФСБ России.

Об инциденте сообщили российские СМИ и издание Крымский ветер.

Взрыв в санатории Форос в Крыму: что известно

Отмечается, что в 21:11 на полуострове была объявлена воздушная тревога. Российские пропагандистские каналы писали о вероятной атаке ударными беспилотниками.

Сейчас смотрят

Впоследствии Минобороны РФ заявило о “сбитии” украинских дронов. По версии ведомства, 16 беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, а еще три – непосредственно над Крымом.

Местные Telegram-каналы почти сразу начали распространять информацию о взрывах в Форосе.

Российский Интерфакс написал, что украинские БПЛА ударили по санаторию Форос в Крыму, есть погибшие.

Так называемый “глава” аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки дронов есть погибшие и около 15 пострадавших.

Этот комплекс имеет особое значение для российской элиты. Здесь неоднократно отдыхал диктатор Владимир Путин. Кроме того, между Форосом и Ялтой расположено не менее четырех государственных дач.

Форос еще с советских времен был курортом для высшего партийного руководства, в частности генсеков ЦК КПСС. В 1991 году именно здесь отдыхал Михаил Горбачев в момент, когда в Москве произошел путч ГКЧП.

По данным российских СМИ, вечером 21 сентября в санатории Форос должно было состояться закрытое мероприятие, его формат не раскрывался.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.