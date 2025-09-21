Увечері 21 вересня в районі санаторію Форос на території тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи, є загиблі й поранені. Об’єкт традиційно пов’язують із ФСБ Росії.

Про інцидент повідомили російські ЗМІ та видання Кримський вітер.

Вибух в санаторії Форос в Криму: що відомо

Зазначається, о 21:11 на півострові було оголошено повітряну тривогу. Російські пропагандистські канали писали про ймовірну атаку ударними безпілотниками.

Згодом Міноборони РФ заявило про “збиття” українських дронів. За версією відомства, 16 безпілотників ліквідували над акваторією Чорного моря, а ще три – безпосередньо над Кримом.

Місцеві Телеграм-канали майже одразу почали поширювати інформацію про вибухи у Форосі.

Російський Интерфакс написав, що українські БпЛА вдарили по санаторію Форос в Криму, є загиблі.

Так званий “голова” анексованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що в результаті атаки дронів є загиблі та близько 15 постраждалих.

Цей комплекс має особливе значення для російської еліти. Тут неодноразово відпочивав диктатор Володимир Путін. Крім того, між Форосом та Ялтою розташовано щонайменше чотири державні дачі.

Форос ще з радянських часів був курортом для найвищого партійного керівництва, зокрема Генсеків ЦК КПРС. У 1991 році саме тут відпочивав Михайло Горбачов у момент, коли в Москві відбувся путч ДКНС.

За даними російських медіа, ввечері 21 вересня у санаторії Форос мав відбутися закритий захід, його формат не розкривався.

