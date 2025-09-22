Сотрудники ДБР задержали инспектора пограничной службы, который через нелегальный коридор переправлял уклоняющихся от мобилизации военнообязанных в непризнанное Приднестровье.

Переправлял ухилянтов в Приднестровье: что известно

В ДБР сообщили, что нелегальный коридор через госграницу в так называемую ПМР инспектор пограничной службы организовал в августе 2025 года.

— В одном из эпизодов фигурант предложил мужчине призывного возраста за $4,5 тыс. помочь уехать из Украины в обход официального пункта пропуска, — говорится в сообщении.

При встрече организатор преступной схемы показал уклоняющемуся от призыва мужчине в специальном приложении мобильного телефона участки, на которых можно совершить незаконный переход.

В тот же день после получения всей оговоренной суммы дельца задержали правоохранители.

Пока ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы.

Источник : ГБР

