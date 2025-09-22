Співробітники ДБР затримали інспектора прикордонної служби, який через нелегальний коридор переправляв ухилянтів до невизнаного Придністров’я.

Переправляв ухилянтів до Придністров’я: що відомо

У ДБР повідомили, що нелегальний коридор через держкордон у так звану ПМР інспектор прикордонної служби організував у серпні 2025 року.

– В одному з епізодів фігурант запропонував чоловікові призовного віку за $4,5 тис. допомогти виїхати з України в обхід офіційного пункту пропуску, – йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі організатор злочинної схеми показав чоловікові, який ухилявся від призову, в спеціальному додатку мобільного телефона ділянки, на яких можна здійснити незаконний перехід.

Того ж дня після отримання всієї обумовленої суми ділка затримали правоохоронці.

Поки що йому повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

Джерело : ДБР

