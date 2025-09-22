Вибухи в Павлограді: Повітряні сили попереджали про загрозу балістики
Вибухи в Павлограді Дніпропетровської області пролунали вдень у понеділок, 22 вересня.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Вибухи в Павлограді сьогодні: що відомо
Зазначається, що звуки вибухів у Павлограді пролунали в обід 22 вересня. Перед цим Повітряні сили ЗСУ опублікували повідомлення-попередження про застосування балістичного озброєння зі сходу.
Пізніше, близько 14:10 в Повітряних силах оголосили про кінець повітряної тривоги.
Наразі невідомо, де саме і через що пролунали звуки вибухів у Павлограді.
Нагадаємо, попри те, що в Нью-Йорку починає роботу Генеральна Асамблея ООН, росіяни здійснили нову нічну атаку на Україну.
У ніч проти 22 вересня армія РФ атакувала Україну 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 307-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.